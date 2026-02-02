Ladrão furta carro, foge por mais de 40 km, tenta atropelar policial e acaba preso 

R.B.O., de 24 anos, desobedeceu ordem de parada e fugiu por mais de 40 km entre Tanabi/SP e Votuporanga/SP. Veículo havia sido furtado em São José do Rio Preto/SP. O caso foi registrado como furto e tentativa de homicídio.

Uma perseguição policial percorreu mais de 40 quilômetros da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Tanabi/SP e Votuporanga/SP, na manhã do último sábado (31.jan). O motorista do carro foi preso e o caso foi registrado como furto e tentativa de homicídio.

Segundo a polícia, o homem de 24 anos não parou durante patrulhamento na Rodovia Euclides da Cunha e fugiu em alta velocidade, dando início à perseguição. O suspeito dirigiu por mais de 40 quilômetros, uma parte do percurso pela contramão, e realizou manobras perigosas.

Durante a fuga, o homem ainda tentou atropelar um dos policiais. Após a prisão, já no cruzamento das ruas Ponta Porã e Oito de Agosto, no bairro San Remo, os policiais confirmaram que o carro tinha registro de furto em São José do Rio Preto/SP.

O homem, que já é conhecido nos meios policiais e possui extensa ficha criminal, foi levado à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.