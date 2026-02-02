Saev Ambiental reforça canais de atendimento para esclarecimentos sobre faturas 

Autarquia oferece atendimento presencial, telefônico e via WhatsApp, com possibilidade de análise e parcelamento das contas.

A Saev Ambiental reforça à população que disponibiliza diversos canais de atendimento para o esclarecimento de dúvidas relacionadas às faturas, principalmente as contas da competência de janeiro que passaram ou estão em processo de refaturamento e entrega. A iniciativa tem como objetivo garantir transparência, agilidade no atendimento e facilitar o acesso dos moradores às informações.

O atendimento presencial na Autarquia é realizado na Rua Pernambuco, nº 4.313, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Além disso, o público pode entrar em contato pelo WhatsApp (17) 3405-9195, na opção 4 há disponível o item “Análise de fatura de 2026”. Nesse canal, é necessário informar nome completo, telefone, endereço e encaminhar uma foto legível da fatura. A análise é feita em até três dias úteis. Conforme o resultado apurado, o munícipe pode solicitar o parcelamento do valor da fatura.

A Saev Ambiental também mantém atendimento telefônico gratuito pelo número 0800-770-1950.

“Nosso compromisso é oferecer um atendimento acessível e eficiente, garantindo que a população tenha todas as informações necessárias sobre sua fatura e, quando preciso, alternativas como o parcelamento. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida”, disse o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni.

Força-tarefa

No final de semana, a Saev Ambiental realizou uma força-tarefa para o faturamento das contas de água não pagas, referentes à competência de janeiro, dos setores 3 ao 12. A Autarquia esclarece que as contas dos setores 1 e 2 já foram entregues. As faturas dos setores 13 ao 19 não serão reenviadas, uma vez que foram calculadas, com a devida consideração dos dias de consumo.

A Autarquia destaca ainda que todas as faturas reenviadas à população contam com novos vencimentos, os quais devem ser observados pelos consumidores para o pagamento na data correta. Para melhor compreensão da população, a Saev Ambiental informa que as regiões da cidade estão organizadas por setores de faturamento: a Região Norte compreende os setores 1, 2, 3, 18 e 19; a Região Central, os setores 4, 5, 6 e 7; a Região Sul, os setores 8, 11, 12 e 13; a Região Sudeste, os setores 9 e 10; e a Região Oeste, os setores 14, 15, 16 e 17.