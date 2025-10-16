CAV anuncia a contratação de Benedetti 

O volante compõe um pacote de 17 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta quarta-feira (15.out) a chegada de Felipe da Silva Benedetti, conhecido como Benedetti, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026. O volante de 24 anos, 1,75m de altura e destro, chega para reforçar o setor de meio-campo da Pantera Alvinegra, trazendo equilíbrio, qualidade técnica e intensidade ao time.
Benedetti atua como segundo volante, com excelente controle de bola, boa leitura de jogo e categoria nas saídas em transição. O jogador acumula passagens por Amparo, XV de Piracicaba, Uberlândia e Juazeirense, clubes onde mostrou regularidade e potencial. Em 2025, disputou o Brasileirão Série D, demonstrando força e consistência em suas atuações.
Com habilidade e visão de jogo, Benedetti chega para fortalecer o meio-campo do CAV e contribuir na busca pelos objetivos da equipe na próxima temporada.
Montagem acelerada do elenco alvinegro
Agora são 17 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:
- Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;
- Zagueiros: Amorim, Matheusão e PV;
- Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito) e Paulo Victor (lateral-esquerdo);
- Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo e Benedetti;
- Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão e Marcos Nunes.
O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.
A pré-temporada têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube.