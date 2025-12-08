Justiça absolve Felipe Prior de acusação de estupro em Votuporanga 

O ex-BBB Felipe Prior foi absolvido, em segunda instância, da acusação de estuprar uma mulher em Votuporanga/SP, em fevereiro de 2015.
A Justiça paulista absolveu, em segunda instância, o arquiteto e ex-BBB Felipe Prior da acusação de estuprar uma mulher em Votuporanga/SP, em fevereiro de 2015.
Prior havia sido condenado em primeira instância, em novembro do ano passado, em seis anos de prisão em regime semiaberto. O ex-BBB recorreu da decisão e foi absolvido na última sexta-feira (5.nov).
Com isso, Prior acumula quatro processos por estupro, dos quais dois já foram absolvidos, um teve condenação confirmada e um aguarda decisão.
Em nota, a equipe de advogados da mulher que acusou Prior de estupro afirma que recebeu “com decepção, porém tranquilidade” o resultado do julgamento: “O acórdão desconsidera um conjunto probatório robusto e coerente, corroborado por testemunhas, bem como o histórico e modus operandi do acusado. Estamos diante de uma decisão judicial que causou sofrimento profundo à vítima e a levou a reviver os traumas decorrentes dos fatos que ensejaram este processo. Expressamos nossa confiança de que essa injustiça será revertida nas Cortes Superiores”, diz a nota assinada pela advogada Maira Machado.
Relembre outros casos
Condenação em 2014
Em setembro de 2024, o ex-BBB foi condenado em segunda instância a oito anos de prisão em regime semiaberto pelo estupro de uma jovem em 2014 após uma festa. A defesa entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
À época dos fatos, Prior e a vítima residiam na Zona Norte da capital paulista e estudavam no mesmo campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Ele, então, passou a dar caronas a ela a outra amiga em comum. Segundo a decisão da 1ª Instância:
- Prior teria dado carona à vítima e a uma amiga após uma festa universitária em agosto de 2014;
- Depois de levar a outra colega em sua residência, Prior seguiu em direção à casa da vítima;
- Em uma rua próxima à casa da mulher, Prior teria começado a beijá-la, passar a mão em seu corpo e puxado a vítima para o banco traseiro;
- Prior, então, teria estuprado a vítima, que não conseguiu oferecer resistência, pois estava alcoolizada.
Absolvição em 2018
Em maio deste ano, a Justiça também absolveu Prior da acusação de estuprar uma mulher durante o InterFAU, evento esportivo que reúne faculdades de Arquitetura de São Paulo, em Itapetininga, em setembro de 2018.
Na denúncia, divulgada pelo g1 na época, a vítima relatou que Prior se aproveitou de sua embriaguez para praticar atos libidinosos e conjunção carnal, com uso de violência física, mesmo diante de seu choro.
Processo pendente
Prior ainda aguarda julgamento de um quarto processo, referente a um suposto estupro durante uma festa universitária em Biritiba Mirim, também no interior paulista, em 2018.
*Com informações do Metrópoles