AVC: Votuporanga recebe certificação internacional de “Cidade Angels” 

Selo reconhece o preparo do município para identificar, atender e tratar pacientes com Acidente Vascular Cerebral seguindo protocolos internacionais.

Votuporanga recebeu, na manhã desta segunda-feira (8.dez), o Selo Cidade Angels, certificação internacional que reconhece municípios preparados para atender pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) de forma rápida, integrada e padronizada. A cerimônia foi realizada na Concha Acústica e reuniu autoridades da Santa Casa, Prefeitura, Câmara Municipal, alunos e professores das escolas municipais, e representantes dos diversos setores envolvidos na conquista.

O reconhecimento comprova que a cidade segue protocolos internacionais de atendimento ao AVC, com preparo em toda a rede: SAMU e UPA, regulação, Hospital, reabilitação e educação da comunidade, etapa crucial para evitar sequelas e salvar vidas.

Participaram da cerimônia o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o vice-prefeito Luiz Torrinha; o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero; o presidente da Câmara Municipal, Daniel David, acompanhado dos vereadores Sargento Moreno, Marcão Braz e Ricardo Bozo; o consultor científico, Lucas Luizão; representando a empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim apoiadora do projeto, Rodrigo Rubens; representantes dos deputados Carlão Pignatari e Danilo Campetti; a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; a representante da Secretária da Educação, Luciana Mariz; o reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon; o capitão da Polícia Militar André Navarrete; o comandante do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, Tenente André Luiz Teixeira; o coordenador de Urgência e Emergência, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior; e o coordenador do uAVC da Santa Casa, Dr. João Ricardo Leão.

Para celebrar o momento, alunos do quarto ano da rede municipal, junto a seus diretores e professores marcaram presença em peso para acompanhar o evento. Para marcar o momento os alunos do CEM “Prof. Geyner Rodrigues” fizeram uma apresentação no palco, interpretando a música do programa Fast Heróis, sob direção da professora Ana Carolina Antoneli Miler.

Ivonete Félix, secretária da Saúde, falou sobre a importância da iniciativa. “Essa certificação é resultado de um esforço coletivo. Construímos uma rede alinhada e comprometida com protocolos internacionais. Envolver nossas crianças transforma conhecimento em cuidado. Hoje, Votuporanga demonstra que prevenção e resposta rápida são prioridades.”

Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior, médico coordenador de Urgência e Emergência, ressaltou a importância do preparo para este tipo de atendimento. “O AVC exige reconhecimento imediato e decisão ágil. Quando toda a cidade sabe como agir, os resultados mudam. Essa certificação mostra evolução técnica e de consciência coletiva. Isso significa menos sequelas e mais vidas salvas.”

O prefeito Jorge Seba, celebrou o reconhecimento. “Salvar vidas é missão de todos nós, saber que Votuporanga está preparada, com SAMU, Santa Casa, UPA, Regulação e até nossas crianças treinadas para reconhecer os sinais de AVC, nos enche de orgulho. Somos a 15ª Cidade Angels do Brasil, sendo a primeira do noroeste paulista, e isso reforça nossa responsabilidade. Agilidade é determinante, e hoje podemos afirmar que estamos prontos para agir rapidamente e salvar vidas.”