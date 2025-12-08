Corpo de mulher morta pelo marido foi mantido por 24 horas dentro de casa, diz polícia 

Crime ocorreu na madrugada de sábado (6) e o corpo de Ana Paula Goulart foi encontrado na madrugada deste domingo (7), com ferimentos na cabeça, em Catanduva/SP. Rafael da Silva Gonçalves foi preso por feminicídio.
O corpo da mulher de 39 anos morta pelo marido após uma briga foi mantido por 24 horas dentro de casa antes de os vizinhos acionarem a Polícia Militar em Catanduva/SP. O crime ocorreu na madrugada de sábado (6.dez) e o corpo foi encontrado na madrugada deste domingo (7), no bairro Jardim Monte Líbano.
O corpo de Ana Paula Goulart foi encontrado pela PM com sinais de ferimentos na cabeça. Depois de cometer o crime, o suspeito, Rafael da Silva Gonçalves, de 36 anos, fugiu, mas foi encontrado próximo ao endereço e preso por feminicídio.
Segundo o boletim de ocorrência, os vizinhos disseram aos policiais que ouviram o casal discutindo por volta de 0h30, no sábado, além de gritos de socorro, sons de agressão e barulhos de objetos sendo quebrados.
Os vizinhos, então, notaram a ausência de Ana, que não saiu de casa durante todo o sábado, o que levantou a suspeita sobre a morte da mulher. A polícia foi acionada e precisou pular o muro para entrar na residência.
No local, os PMs encontraram o corpo de Ana. Os vizinhos confirmaram à polícia que o casal é usuário de drogas e tinha reatado o relacionamento após semanas separado. Em consulta, a polícia encontrou um pedido de medida protetiva de Ana contra Rafael.
Uma faca foi apreendida. O corpo de Ana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.