Corpo de mulher morta pelo marido foi mantido por 24 horas dentro de casa, diz polícia 

Corpo de mulher morta pelo marido foi mantido por 24 horas dentro de casa, diz polícia - Foto: Reprodução

Crime ocorreu na madrugada de sábado (6) e o corpo de Ana Paula Goulart foi encontrado na madrugada deste domingo (7), com ferimentos na cabeça, em Catanduva/SP. Rafael da Silva Gonçalves foi preso por feminicídio.

O corpo da mulher de 39 anos morta pelo marido após uma briga foi mantido por 24 horas dentro de casa antes de os vizinhos acionarem a Polícia Militar em Catanduva/SP. O crime ocorreu na madrugada de sábado (6.dez) e o corpo foi encontrado na madrugada deste domingo (7), no bairro Jardim Monte Líbano.

O corpo de Ana Paula Goulart foi encontrado pela PM com sinais de ferimentos na cabeça. Depois de cometer o crime, o suspeito, Rafael da Silva Gonçalves, de 36 anos, fugiu, mas foi encontrado próximo ao endereço e preso por feminicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, os vizinhos disseram aos policiais que ouviram o casal discutindo por volta de 0h30, no sábado, além de gritos de socorro, sons de agressão e barulhos de objetos sendo quebrados.

Os vizinhos, então, notaram a ausência de Ana, que não saiu de casa durante todo o sábado, o que levantou a suspeita sobre a morte da mulher. A polícia foi acionada e precisou pular o muro para entrar na residência.

No local, os PMs encontraram o corpo de Ana. Os vizinhos confirmaram à polícia que o casal é usuário de drogas e tinha reatado o relacionamento após semanas separado. Em consulta, a polícia encontrou um pedido de medida protetiva de Ana contra Rafael. 

Uma faca foi apreendida. O corpo de Ana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

