Júnior Rocha é o novo técnico do CAV

Treinador de 38 anos assume Votuporanguense na vaga de Marcelo Henrique.

O Votuporanguense anunciou a contratação do técnico Júnior Rocha para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. Ele substitui Marcelo Henrique, demitido após o empate diante da Portuguesa, no último domingo.

Júnior Rocha tem 38 anos e menos de dez anos como treinador profissional. Ele acumula passagens por Aimoré, Novo Hamburgo, Luverdense, Novorizontino, Santa Cruz e CRB. O último trabalho foi na temporada passada no Luverdense.

Com apenas um pontos em quatro rodadas, o Votuporanguense ocupa a lanterna da Série A2 do Campeonato Paulista. Os dois times de pior campanha serão rebaixados para a terceira divisão estadual.

O Votuporanguense entra em campo no próximo sábado, às 15h, quando visita o Penapolense, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.