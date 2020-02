EUCLIDES DA CUNHA – Buracos na SP-320 em Mirassol incomodam motoristas

DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que cuida da pista, em nota, disse que encaminhará uma equipe ao local para verificar a jurisdição do trecho.

Motoristas que passam pela Rodovia Euclides da Cunha estão reclamando da qualidade da pista ao chegar no entroncamento com a Rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP).

O trecho é quase embaixo do viaduto da Rodovia Washington Luís. A Euclides da Cunha é o caminho de muitos motoristas de cidades como Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul e de outras cidades para chegar a São José do Rio Preto.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) é o responsável pela rodovia e, em nota, disse que encaminhará uma equipe ao local para verificar a jurisdição do trecho e, caso esteja sobre administração do DER, os serviços serão programados com maior celeridade possível.