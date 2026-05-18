Ancelotti anuncia lista final dos convocados para a Copa 2026 

Neymar é convocado pela primeira vez pelo técnico italiano e disputará sua quarta Copa. Saiba os 26 jogadores que defenderão o Brasil.

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18.mai) a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Neymar foi chamado e disputará seu quarto Mundial na carreira, depois de ser convocado pela primeira vez pelo técnico italiano.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

O goleiro Weverton, do Grêmio, é outro jogador a ganhar a primeira chance com Ancelotti justamente na convocação final para a Copa do Mundo. Uma ausência que chama atenção é a do atacante João Pedro, do Chelsea, que havia sido chamado em três das cinco convocações do italiano.

Dos atletas convocados na Data Fifa de março, a última antes da convocação desta segunda-feira, ficaram fora da Copa os goleiros Hugo Souza, do Corinthians, e Bento, do Al-Nassr; o lateral Kaiki, do Cruzeiro; os meio-campistas Andrey Santos, do Chelsea, e Gabriel Sara, do Galatasaray; além de João Pedro, do Chelsea. Na ocasião, Hugo Souza e Kaiki haviam sido convocados nos lugares de Alisson e Alex Sandro, cortados.

A convocação foi divulgada em um evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro, que contou com a presença de personalidades do mundo do futebol, como ex-jogadores e dirigentes. Mais de 600 profissionais de imprensa cobriram o evento, incluindo jornalistas de 13 países.

Os convocados começarão a se apresentar na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para o Mundial. Os últimos a chegar serão os atletas que disputarão a final da Champions League, entre PSG e Arsenal, no dia 30, em Budapeste, na Hungria.

No dia 31, o Brasil enfrentará o Panamá, no Maracanã, em amistoso que marcará a despedida em território nacional. No dia seguinte, a delegação segue para os Estados Unidos, onde fará um último amistoso contra o Egito, em Cleveland, em 6 de junho.

A estreia na Copa do Mundo será no 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A Seleção fecha a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.

Os 26 nomes convocados saíram de uma pré-lista com 55 atletas, enviada à Fifa na semana passada. Todos os atletas listados são inscritos na Copa do Mundo, mas apenas os 26 convocados nesta segunda podem fazer parte da delegação.

As seleções têm até a véspera da estreia para mudar nomes por lesão, desde que os substitutos estejam na pré-lista. A partir daí, a única exceção se dá para os goleiros, se houver problemas físicos comprovados.

O envio da relação faz parte do protocolo exigido pela Fifa para a competição. Desta maneira, todos os 55 jogadores são inscritos na Copa do Mundo, sendo que apenas 26 podem fazer parte da delegação.