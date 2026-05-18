Bebê morre e mãe fica ferida após ambulância tombar em acidente 

Mãe e filho foram arremessados para fora do veículo após a colisão em São José do Rio Preto. Motorista do outro carro disse que não conseguiu frear.

Um bebê de 1 ano e 7 meses morreu e a mãe dele ficou gravemente ferida após a ambulância em que estavam ser atingida por um carro e tombar, na tarde da última sexta-feira (15.mai), no bairro São Tomaz, em São José do Rio Preto/SP. Com o impacto, os dois foram arremessados para fora do veículo. O motorista do carro que causou a batida disse à polícia que não conseguiu frear a tempo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da ambulância tentava fazer uma travessia quando a traseira do veículo foi atingida pelo carro. O motorista do carro, que não apresentava sinais de embriaguez, disse à polícia que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A mãe, que foi levada inconsciente ao Hospital de Base com um corte na cabeça, está internada em observação. O bebê não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pela equipe médica.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A perícia esteve no local, e o caso foi registrado na delegacia para ser investigado pela Polícia Civil.

Em nota, enviada na manhã do último sábado (15), a Secretaria de Saúde informou que a criança estava sendo transportada pela Central de Remoções, serviço responsável pelo transporte de pacientes acamados, com limitações físicas ou dificuldade de locomoção.

O transporte foi solicitado pelo Hospital da Criança e Maternidade (HCM) após consulta ambulatorial do paciente. De acordo com a Saúde, todos os protocolos de segurança foram seguidos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.