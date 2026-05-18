Quadrilha invade fazenda, rende família e rouba defensivos agrícolas em Meridiano 

Os criminosos fizeram quatro adultos e uma criança reféns durante o crime na propriedade rural. Caso é investigado.

Uma família viveu momentos de horror em uma propriedade rural de Meridiano/SP, na noite da última sexta-feira (15.mai).

De acordo com o apurado, pelo menos cinco homens armados e encapuzados participaram do assalto à fazenda. Durante a invasão, quatro adultos e uma criança foram mantidos sob ameaça enquanto os criminosos procuravam pelos produtos armazenados na propriedade.

Ainda segundo os relatos, os criminosos agiram com agressividade e demonstravam saber exatamente o que buscavam. Enquanto parte da quadrilha mantinha a família rendida e refém, os demais carregavam os defensivos agrícolas, avaliados em aproximadamente R$ 80 mil.

Em seguida, durante a fuga, os criminosos utilizaram veículos da própria fazenda. Foram levados uma caminhonete Chevrolet/S10, uma motocicleta e toda a carga de defensivos agrícolas.

Já na manhã deste sábado (16), a caminhonete roubada foi localizada abandonada e vazia em uma estrada rural entre Fernandópolis/SP e Pedranópolis/SP.

A principal suspeita é de que os defensivos tenham sido transferidos para outro automóvel utilizado pela quadrilha. A motocicleta levada durante o roubo ainda não foi encontrada.

Equipes da Polícia Científica realizaram perícia no veículo recuperado e buscam identificar vestígios que possam ajudar na investigação e na identificação dos envolvidos no crime.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.