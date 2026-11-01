Jorge Seba sai em defesa de Tarcísio e pede união após divergências no grupo de Bolsonaro

Prefeito de Votuporanga destaca investimentos estaduais, reafirma confiança no governador e defende reconhecimento de sua participação na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, manifestou publicamente apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em carta aberta divulgada no sábado (31). A declaração ocorre em meio a divergências entre lideranças ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após o resultado da eleição presidencial de 2026.

Na manifestação, Seba defendeu a união política, ressaltou sua relação de amizade com Tarcísio e destacou investimentos realizados pelo Governo do Estado em Votuporanga.

“Sempre acreditei que a política deve ser construída com diálogo, respeito e união. Diferenças de opinião não podem apagar uma história de amizade, trabalho e compromisso”, declarou.

Divergências após a eleição

O posicionamento do prefeito ocorre após críticas dirigidas a Tarcísio por setores ligados a Flávio Bolsonaro, derrotado na disputa presidencial. As discussões se intensificaram depois que o governador admitiu a possibilidade de concorrer à Presidência da República em 2030.

Na sexta-feira (30), Michelle Bolsonaro também se manifestou sobre o assunto. Segundo ela, Jair Bolsonaro defende a união de seus aliados e considera inadequada a procura por culpados pelo resultado eleitoral.

A ex-primeira-dama afirmou ainda que Bolsonaro reconhece o empenho de lideranças como Tarcísio de Freitas e Nikolas Ferreira durante a campanha.

Prefeito destaca investimentos em Votuporanga

Ao justificar seu apoio, Jorge Seba relacionou obras e investimentos estaduais destinados ao município, incluindo recapeamento de vias, construção de escolas, revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, interligação da região do São Cosme e serviços de desassoreamento.

Também mencionou a entrega de 185 moradias do Conjunto Habitacional Thui Seba e a construção do Hospital Materno-Infantil.

Para o prefeito, essas iniciativas demonstram a importância da parceria administrativa entre a Prefeitura e o Governo de São Paulo.

Campetti é citado como elo com o governo estadual

Na carta, Seba também destacou a atuação do deputado estadual eleito Danilo Campetti, apontado como interlocutor entre o município e o governo paulista.

Segundo o prefeito, Campetti acompanhou o envolvimento de Tarcísio na campanha de Flávio Bolsonaro, incluindo viagens a outros estados e articulações políticas para ampliar o apoio à candidatura presidencial.

Seba argumentou que essa participação deve ser considerada diante das críticas feitas ao governador.

Resultado das urnas reforça apoio político

Tarcísio de Freitas obteve 36.691 votos em Votuporanga no primeiro turno das eleições estaduais, correspondentes a 75,10% dos votos válidos.

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro recebeu 36.779 votos no município no segundo turno, equivalentes a 67,62% dos votos válidos.

Já Danilo Campetti conquistou 15.235 votos na cidade, liderando a votação local para deputado estadual.

Seba reafirma confiança em Tarcísio

Ao concluir a manifestação, o prefeito reiterou seu apoio ao governador e defendeu a continuidade do trabalho conjunto entre as administrações municipal e estadual.

“Governador Tarcísio, conte sempre com nossa amizade, respeito e gratidão! Votuporanga reconhece sua contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. Seguiremos juntos, trabalhando por Votuporanga e São Paulo!”, afirmou.

A carta representa um posicionamento público de Jorge Seba em favor de Tarcísio de Freitas em um momento de discussões sobre os rumos políticos do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.