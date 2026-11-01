Caminhão fica sem freios, desvia de veículos e atinge poste em Votuporanga

Acidente ocorreu na tarde de sábado, na marginal Nasser Marão, próximo à Havan; motorista escapou sem ferimentos

Um caminhão carregado com terra atingiu um poste de energia elétrica na tarde deste sábado (31), em Votuporanga, após apresentar uma falha no sistema de freios. O acidente aconteceu na marginal Nasser Marão, nas proximidades da loja Havan.

De acordo com as informações divulgadas, o veículo seguia por um trecho de descida quando o motorista percebeu que estava sem freios. À sua frente, outros dois veículos trafegavam pela via, aumentando o risco de uma colisão.

Diante da situação, o condutor realizou uma manobra para evitar atingir os automóveis. Durante o desvio, perdeu o controle da direção e o caminhão acabou se chocando contra um poste de energia elétrica.

O impacto provocou danos à estrutura atingida, mas o motorista não sofreu ferimentos. A manobra também evitou que os dois veículos que estavam à frente fossem envolvidos no acidente.

Até a última atualização disponível, não havia informações sobre a extensão dos danos à rede elétrica ou eventual interrupção no fornecimento de energia nas proximidades.

As circunstâncias da falha mecânica ainda não foram esclarecidas. (Foto reprodução Votunews)