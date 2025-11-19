Santa Casa de Votuporanga celebra entrega de prêmios da campanha “Saúde que dá Prêmios”

Os premiados deste mês são moradores da Rua Rio de Janeiro, no bairro Chácara das Paineiras.

A Santa Casa de Votuporanga celebrou, nesta semana, mais um capítulo especial da campanha “Saúde que dá Prêmios” — um projeto que une solidariedade, engajamento comunitário e reconhecimento a quem estende a mão para o Hospital. Os premiados deste mês são moradores da Rua Rio de Janeiro, no bairro Chácara das Paineiras, que receberam a equipe da Santa Casa com alegria.

O grande vencedor foi Romildo de Moraes, que ganhou uma televisão. Com brilho nos olhos, ele contou que participa da campanha há duas décadas. “Participo da campanha há 20 anos. Sempre precisei da Santa Casa e sempre fui muito bem atendido. Há 15 anos, ganhei um DVD pela promoção. Fico feliz em ajudar e em ver que isso volta para a gente em forma de cuidado.”

Além dele, os vizinhos Idalina Ribeiro de Freitas e Benedito Ourives Rosa também foram contemplados, cada um com um celular. Em palavras simples e cheias de afeto, Idalina traduz o sentimento de quem reconhece o valor da Instituição: “Estou muito feliz com meu presente. Há 10 anos ajudo o Hospital. A Santa Casa é uma bênção, socorre não só Votuporanga, mas toda a região. Só temos a agradecer.”

Benedito, que dedicou 18 anos de sua vida à Santa Casa como segurança, reforça a importância de contribuir com quem cuida de todos: “Participo desde o começo. É pouco, mas ajuda. Comecei a doar e nunca mais parei. Quem trabalhou lá sabe o quanto o Hospital precisa. A Santa Casa está sempre pronta, sempre atendendo. Um dia todos nós podemos precisar dela.”

A entrega dos prêmios expressa mais do que sorte: revela o quanto a comunidade acredita na Santa Casa e na sua missão de salvar vidas todos os dias. Cada contribuição fortalece o cuidado, garante estrutura e faz com que o Hospital continue sendo referência para Votuporanga e região.

Para Rosemir Lopes, conhecido como Milão, responsável pelo setor de Captação de Recursos, essa corrente solidária é essencial para que o trabalho continue acontecendo: “A participação dos moradores é fundamental. Cada real doado ajuda a manter a qualidade do atendimento. O ‘Saúde que dá Prêmios’ é uma forma simples de colaborar e, ao mesmo tempo, concorrer a presentes. Convidamos todos a participarem, porque juntos conseguimos fazer muito mais pela saúde da nossa gente.”

Como participar?

O projeto “Saúde que dá Prêmios” permite que moradores de Votuporanga façam doações pela conta de água. Ao contribuir, o morador concorre mensalmente a uma televisão — e seus vizinhos doadores também participam do sorteio para ganhar celulares.

Para aderir:

Ligue 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informe seu endereço e o valor que deseja doar.

Dúvidas?

A equipe de Captação de Recursos da Santa Casa atende pelo (17) 3405-9133.