Professora encontra quase 20 munições calibre 9 mm em mochila de criança 

Caso ocorreu em uma escola municipal no bairro Vila Ercília, nesta segunda-feira (10), em São José do Rio Preto/SP. O material pertence ao pai da criança, um homem de 41 anos, que se identifica como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC).

Uma professora encontrou 17 munições calibre 9 milímetros na mochila de uma criança em uma escola municipal no bairro Vila Ercília, nesta segunda-feira (10.nov), em São José do Rio Preto/SP.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a direção da unidade acionou imediatamente a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar e um boletim de ocorrência foi registrado. O Conselho Tutelar também foi notificado.

Segundo o boletim de ocorrência, a munição pertence ao pai da criança, de 41 anos, que é empresário e dono de uma loja de roupas. Em contato com a mãe da criança, ela informou à polícia que ele não estava em Rio Preto, mas que ligaria para procurá-lo.

O empresário disse à mulher que encontraria a polícia na loja para entregar a arma e se apresentar. Contudo, o pai da criança não compareceu no local combinado. A mãe, então, foi levada até a delegacia, onde disse que arrumou a mochila e não percebeu as munições.

O calibre da munição é amplamente utilizado em pistolas e submetralhadoras para tiro esportivo, defesa pessoal e operações profissionais. As munições foram apreendidas.

Conforme apurado, o pai da criança se identifica como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e disse que, no fim de semana, foi a um stand de tiro, onde levou a arma e as munições. Ele afirmou que confundiu a mochila e esqueceu de tirar as munições.

Ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada como apreensão de objeto e porte ilegal de arma de fogo.