Jorge Seba anuncia refaturamento de 7 mil contas de água e mudança no calendário anual de reajuste 

Ao ‘oficializar’ o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) como superintendente interino da Saev Ambiental, o prefeito anunciou a criação da Comissão Permanente de Análise e Relacionamento com o Cliente, além da revisão das faixas tarifárias. Contudo, não detalhou, por exemplo, as porcentagens de redução das faixas tarifárias ou da tarifa de esgoto.

Jorge Honorio

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), anunciou, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (23.fev), um pacote de medidas administrativas direcionadas ao enfrentamento do aumento no valor das contas de água. As ações, que incluem refaturamento de cobranças, diminuição de faixas tarifárias e alteração no calendário anual de reajuste, ocorrem no bojo de protestos na Câmara Municipal e na área central da cidade.

De acordo com Jorge Seba, a decisão foi tomada após análise técnica identificar que alterações no calendário de leitura, em razão dos feriados de Fim de Ano, provocaram o aumento no número de dias faturados em uma única conta. A situação atingiu cerca de 17 mil das 49 mil ligações existentes no município, sendo que mais de 7 mil famílias tiveram impacto maior ao mudar de faixa tarifária.

“Convidei vocês para trazer uma posição firme, clara e transparente sobre as contas de água que impactaram famílias da nossa cidade. Passados quase 30 dias, preciso dizer com toda franqueza: eu não fiquei satisfeito com as respostas que foram dadas à população”, afirmou o prefeito.

“Em comum acordo com o então superintendente [Luciano Nucci Passoni], entendemos que era o momento de mudar o rumo da autarquia, e o desligamento foi realizado na última sexta-feira”, disse.

O chefe do Executivo local afirmou que, no mesmo dia, foi criada a Comissão Permanente de Análise e Relacionamento com o Cliente, presidida pelo ex-superintendente da Saev e hoje secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Zeitune, ao lado do vice-prefeito Luiz Torrinha, que assumiu interinamente a superintendência da autarquia.

Com base no parecer dessa Comissão, Jorge Seba anunciou três medidas. A primeira delas é o refaturamento das mais de 7 mil contas afetadas pela mudança de faixa. O excedente será recalculado com base na tarifa mínima, gerando crédito automático aos consumidores já nas faturas do mês de março.

O prefeito acrescentou que os consumidores que ainda se sentirem prejudicados poderão solicitar análise individual junto à autarquia.

A segunda medida prevê a revisão das faixas tarifárias, com redução nos valores cobrados. De acordo com Jorge Seba, a faixa 3, por exemplo, terá diminuição superior a 22%. A mudança entra em vigor já no mês de março, por decreto, e também resultará na redução proporcional da tarifa de esgoto, diminuindo ainda mais o valor final das contas.

A terceira medida altera o calendário de reajuste anual das tarifas. Atualmente realizado em dezembro, o reajuste passará a ocorrer em junho, evitando impacto financeiro no início do ano, período que concentra outras despesas das famílias e período de maior consumo de água.

“Esse reajuste passará a ocorrer em junho, aliviando o início do ano para a nossa população. Importante deixar claro, portanto, que só teremos novo reajuste em junho do ano que vem”, ressaltou.

Contudo, o prefeito não detalhou, por exemplo, as porcentagens de redução das faixas tarifárias ou da tarifa de esgoto, assim como também não falou sobre a Taxa do Lixo, ponto crucial dos protestos na Câmara Municipal.