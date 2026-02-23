Homem é preso por transportar emagrecedores e anabolizantes na BR-153 em José Bonifácio 

A carga estava escondida no teto, atrás do banco traseiro e em compartimento oculto de uma caminhonete. Suspeito foi abordado pela PRF neste domingo (22).

Um homem de 48 anos foi preso por transportar emagrecedores e anabolizantes na tarde deste domingo (22.fev) na Rodovia Transbrasíliana (BR-153), em José Bonifácio/SP.

O suspeito foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em uma caminhonete. Questionado, ele disse que saiu de Foz do Iguaçu/PR com destino a Goiânia/GO.

As mercadorias estavam escondidas no teto, atrás do banco traseiro e em compartimento oculto do veículo. No total, foram encontradas 254 caixas de anabolizantes e androgênicos, 135 peptídeos, hormônios e moduladores metabólicos, além de 203 canetas aplicadoras.

Três caixas de canabidiol, 113 dispositivos de cigarros eletrônicos, uma caixa de comprimidos, 20 unidades de cosméticos e 20 garrafas de vinho também foram apreendidos.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP, juntamente com a mercadoria e o veículo.