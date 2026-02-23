Paulistão 2026: veja como ficaram os duelos das semifinais 

São Paulo, Palmeiras, Novorizontino e Corinthians continuam na disputa pelo título.
Os quatro semifinalistas do Campeonato Paulista estão definidos. São Paulo, Palmeiras, Novorizontino e Corinthians continuam na luta pelo título depois de terem vencido seus duelos de quartas de final neste fim de semana.
Os confrontos das semifinais:
- Novorizontino x Corinthians
- Palmeiras x São Paulo
No sábado, o São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1 e foi o primeiro a avançar. No mesmo dia, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0. Já no domingo, o Novorizontino bateu o Santos por 2 a 1, com gol no último lance, e o Corinthians venceu a Portuguesa nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.
As semifinais serão disputadas no próximo final de semana, em jogo único – a Federação Paulista de Futebol (FPF) vai divulgar nesta segunda-feira as datas, horários e locais dos confrontos.
Novorizontino e Palmeiras terão mando de campo nas semifinais por causa da pontuação acumulada até esta fase. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.
Veja a classificação do Paulistão com a pontuação somada das quartas:
- Novorizontino – 19 pontos (saldo +7)
- Palmeiras – 19 pontos (saldo +5)
- São Paulo – 16 pontos
- Corinthians – 15 pontos
A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março. O time de melhor campanha, considerando também quartas e semifinais, fará o segundo jogo como mandante. Se houver igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.