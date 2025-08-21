João Basso e Willian Arão são dúvidas para jogo contra o Bahia 

Dupla segue em trabalho de transição no Santos; zagueiro tem chance maior de retornar.

O zagueiro João Basso e o volante Willian Arão são dúvidas no Santos para o duelo contra o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

A dupla segue, desde a última semana, em trabalho de transição para o gramado. O zagueiro tem uma chance maior de retornar. Basso sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Juventude.

Contratado na atual janela de transferências, Willian Arão disputou apenas os minutos finais do jogo contra o Flamengo. O jogador está fora da equipe desde 25 de julho, quando sofreu um edema muscular na região da panturrilha direita.

O elenco do Peixe trabalhou durante a manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O técnico interino Matheus Bachi comandou um treino técnico e uma atividade tática, ainda sem time esboçado.

O único desfalque certo para esse confronto é o meia-atacante Neymar. O capitão santista recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco e cumprirá suspensão.

Bachi deve esboçar o provável time somente nos últimos treinos da equipe, antes da viagem para Salvador. Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (João Basso), Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme (Caballero), Barreal e Tiquinho Soares.

*Com informações do ge