Mais problemas no Palmeiras: Mayke sofre edema muscular, e Murilo tem entorse no tornozelo 

Lateral-direito e zagueiro se machucaram na vitória do Verdão sobre o Cruzeiro, no sábado.

O Palmeiras tem novos problemas físicos. Mayke foi diagnosticado com um edema na coxa direita, e Murilo teve um entorse no tornozelo direito após a realização de exames nesta segunda-feira. O lateral e zagueiro iniciaram tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance no Palmeiras.

O problema com Mayke aconteceu no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, sábado, no Allianz Parque. Edema é menos grave do que uma lesão, e embora o clube não divulgue prazo para retorno, a tendência é de que o lateral-direito fique pouco tempo fora.

Caso seja de fato desfalque nesta quarta-feira, contra o Fluminense, Abel Ferreira tem à disposição Marcos Rocha e Giay, reforço contratado pelo Verdão nesta janela. Ele ficou no banco de reservas pela primeira vez justamente no sábado.

Já Murilo machucou o tornozelo direito, depois de ficar quase 20 dias fora por um entorse no outro tornozelo, esquerdo. Vitor Reis e Naves são as opções para o setor.

Além de Mayke e Murilo, o Palmeiras tem os seguintes jogadores fora por questões físicas: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Estêvão (entorses no tornozelo e joelho esquerdos) e Lázaro (transição física).

*Com informações do ge