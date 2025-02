CAV enfrenta o Grêmio Prudente pelo Paulistão A2 

O duelo deste sábado (8), às 16h, no Prudentão, é válido pela pela oitava rodada do estadual e coloca frente a frente o 5º e o 9º colocado na tabela, curiosamente, com os mesmos 10 pontos conquistados.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na manhã desta sexta-feira (7.fev), horas antes do embarque, a preparação para o duelo deste sábado (8), às 16h, no Prudentão, contra o Grêmio Prudente. O jogo é válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista Série A2 de 2025.

O CAV vem embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas e aparece embolado no grupo intermediário na tabela, em 9º, com 10 pontos conquistados, curiosamente, a mesma pontuação de Taubaté (8º), Ferroviária (7º), Juventus (6º) e o Grêmio Prudente (5º).

Para esse compromisso fora de seus domínios, o Votuporanguense do técnico Rogério Corrêa não contará com o volante Dener, que cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada, na vitória contra o São José por 1 a 0, fora de casa.

O Grêmio Prudente também vem de partida fora do Prudentão, contra o Capivariano, por 1 a 0.

Para apitar o duelo deste sábado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Gabriel Furlan, que será auxiliado por Vinicius Santana da Silva e Bruno Nunes de Moraes. Já Paulo Cesar Francisco será o 4º árbitro e Mario Nogueira da Cruz atuará como analista de vídeo.

Rivalidade: Pantera Alvinegra x Carcará

Vamos pegar um retrospecto não tão distante, em 2024, Grêmio Prudente e Votuporanguense realizaram cinco confrontos. O Carcará venceu apenas na estreia dos times na A3. Na decisão, o CAV levou a melhor. E o filme se repetiu a favor da Pantera Alvinegra por meio de duas partidas na primeira fase da Copa Paulista.