Pai do menino de 3 anos que morreu carbonizado em incêndio se feriu ao tentar socorrer criança após vidro do quarto estourar 

Caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20), em Bady Bassitt/SP. Em meio às chamas, pai tentou invadir o quarto para socorrer Noah Guilherme Fava Damasceno, que estava escondido debaixo da cama.

O pai do menino de três anos que morreu carbonizado na madrugada desta quarta-feira (20.ago) durante um incêndio teve um corte no supercílio enquanto tentava socorrer a criança após o vidro da janela do quarto estourar, em Bady Bassitt/SP.

Além de Noah Guilherme Fava Damasceno, a mãe, de 21 anos, o pai, de 19, a filha deles, de cinco meses, e o avô estavam no imóvel. A menina foi levada ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM) porque inalou fumaça e o estado de saúde é considerado estável.

O pai também sofreu queimaduras nas pernas, costas e ombro e recebeu atendimento médico no pronto-socorro de Bady Bassitt. O estado de saúde dele é estável.

À TV TEM, a avó da criança, Carla Fava, contou que a família morava há três meses na casa. Conforme ela, o pai tentou invadir o quarto, em meio às chamas, para socorrer Noah, que estava escondido debaixo da cama: “Ela [filha] me ligou, aos berros, dizendo que meu neto morreu. Foi um incêndio, ninguém sabe dizer o correto o que aconteceu, a casa está destruída. A mãe não consegue fazer nada e eu estou arrasada”, lamentou a avó.

De acordo com a enfermeira responsável técnica no pronto atendimento, Lilian Imada, assistentes sociais e uma psicóloga foram acionados para atender a família.

Segundo o boletim de ocorrência, as chamas que atingiram o quarto do menino e o banheiro foram contidas pelos vizinhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado porque a casa ficou destruída.

A ocorrência foi registrada como incêndio.

*Com informações do g1