Jardim das Flores Cemitério e Crematório reúne centenas de fiéis em missa de Finados

Centenas de pessoas puderam acompanhar na manhã de deste sábado (2) a Missa que foi realizada Jardim das Flores Cemitério e Crematório, que fica as margens da rodovia Euclides da Cunha.

Na entrada do local uma violista com musicas clássicas recepcionava as pessoas que foram visitar os túmulos de seus familiares e para participar da missa.

Após a missa s visitantes puderam ajudar no plantio de centenas de girassóis , planta que representa a vida.

O local foi decorado com flores o que trouxe um clima mais leve para aqueles que foram visitar seus familiares falecidos. Houve distribuição de pipocas e brindes aos visitantes.

Neste domingo a visitação continua das 7h as 19h.

Plantio de girassóis