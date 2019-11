Falece aos 37 anos, Tatiana Esteves Meneguete

Faleceu neste sábado (2) às 23h30,na Santa Casa de Votuporanga, aos 37 anos, a sra. Tatiana Esteves Meneguete. Ela deixa o marido Marcos Alexandre Salgado, uma filhinha de 7 meses (Helena Esteves Salgado), além da irmã Graziele Esteves Meneguete e o pai Wanderlei Meneguete. Católica, teve com seu ultimo endereço a Rua rio Vermelho na Cohab Cris. Atualmente trabalhava como caixa no supermercado Porecatu da avenida Brasil, mas foi na portaria da Clube FM que trabalhou como secretaria/recepcionista por um longo período. Seu corpo esta sendo velado neste domingo (3) no Velório Municipal de Votuporanga, de onde sairá o féretro às 16h para sepultamento no Cemitério Municipal de Votuporanga.