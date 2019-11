VOTU Otaku Fest promete reunir fanáticos pela cultura Cosplay

Concurso de Cosplay promete colorir o local

Marcada para o dia 15 de novembro a 5ª edição do já tradicional VOTU Otaku Fest. O evento promete reunir, a exemplo de ouros anos, fanáticos pela mania Cosplay – termo inglês, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios da cultura pop japonesa.

Neste ano, presenças da dubladora Úrsula Bezerra, voz que representa Naruto e Goku quando criança; do grupo de Kpop brasileira High Hill – composto por cinco meninas: Mari, Egla, Demetria, Rayssa e Aya; com muita influência de estilos como R&B, Pop, Hip Hop, muito K-Pop e até mesmo MPB; apresentação do grupo Kizuna Brother (Grupo Cosplay de Ribeirão Preto); concurso kpop (dança pop coreana), animeke (karaokê); beco dos artistas com exposição e venda de trabalhos, loja de doces variados do Harry Potter, entre outros importados.

O VOTU Otaku Fest será no dia 15 de novembro no Assary clube de Campo. Os ingressos custam R$15 antecipados, mais um quilo de alimento não perecível, que serão doados ao Recanto Tia Marlene e para a entidade Irmão Mariano Dias. No dia do evento, que será um feriado, os convites serão vendidos a R$20, mais 1 quilo de alimento. Pontos de venda: Rock X ou Ponto X Games; crianças até 7 anos não pagam desde que estejam acompanhadas por um responsável.

O organizador do evento, Daniel Alves, conta que a principal característica deste evento é não encarar a cultura japonesa apenas como um hobbie, mas sim, como um estilo de vida. “O Votu Otaku, que se encontra em sua 5ª edição, nasceu com a proposta de trazer a Votuporanga os eventos da cultura geek e nerd a preços acessíveis”.