IR 2025: participe da Campanha Leão Amigo e ajude entidades assistenciais 

Quanto maior a arrecadação, maior será o repasse que pode beneficiar idosos, crianças e adolescentes de Votuporanga.

A Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso da Prefeitura de Votuporanga está recebendo destinações de percentuais do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. O objetivo é incentivar contribuintes a destinarem parte do seu Imposto de Renda para instituições assistenciais da cidade que desenvolvem projetos e serviços em prol de crianças, adolescentes e idosos.

Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar, quanto maior for a destinação, maior será o repasse às entidades. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, com a declaração feita no modelo completo; e pessoas jurídicas podem destinar até 1% do imposto devido, com a declaração feita pelo lucro real.

A campanha é promovida pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social, em parceria com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Idoso, e conta com apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal e Conselho Regional dos Contabilistas.

A Campanha Leão Amigo é um programa de incentivo fiscal em benefício da criança, do adolescente e também do idoso de Votuporanga em que qualquer cidadão ou empresa que declara o imposto de renda pode destinar, sem custo adicional, percentuais deste imposto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso.

Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br e também nos escritórios de contabilidade e instituições parceiras. O telefone da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social para esclarecimento de dúvidas é (17) 3426-2600.