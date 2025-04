Alunas da Unifev se destacam em pesquisas no curso de Direito

Com trajetórias marcadas por dedicação, curiosidade e compromisso social, Sofia Nogaroto e Elaine Dezam têm se empenhado cada dia mais.

A pesquisa acadêmica tem se consolidado como uma das bases mais importantes da formação no curso de Direito da Unifev, e duas alunas têm se destacado nesse cenário: Sofia Nogaroto e Elaine Dezam. Com trajetórias marcadas por dedicação, curiosidade e compromisso social, elas vêm contribuindo para a construção de novos saberes e inspirando outros estudantes a mergulhar no universo da pesquisa científica.

Para Sofia Nogaroto, os temas de suas pesquisas nascem da curiosidade pessoal, das vivências acadêmicas e dos impactos que determinadas questões causam na sociedade. Suas produções costumam seguir a metodologia bibliográfica, com foco na análise de entendimentos jurídicos. “Encaro os desafios como oportunidades de crescimento. A resiliência e a adaptação são essenciais nesse processo”, conta a estudante, que também destaca a importância de uma preparação minuciosa antes das apresentações em congressos, com ensaios e estratégias para lidar com o nervosismo.

Seu primeiro congresso, ainda no início da graduação e dentro da própria Unifev, foi um marco importante em sua trajetória. “Foi uma experiência inesquecível, com muito apoio e incentivo, que fortaleceu minha construção acadêmica”, relembra. Para ela, eventos científicos são fundamentais, pois proporcionam trocas ricas de conhecimento e perspectivas com outros pesquisadores da área. Com orientação do pró-reitor acadêmico Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, Sofia desenvolveu habilidades como pensamento crítico, capacidade analítica e domínio da comunicação oral e escrita. “Quero continuar me aprofundando e explorando novas metodologias, além de participar de mais eventos científicos”, afirma.

Já Elaine Dezam foca sua escolha de temas em uma análise objetiva de questões do cotidiano, buscando sempre interligar o Direito a outras áreas do conhecimento. Suas pesquisas começam com uma abordagem histórica e social, seguida de uma fase mais conceitual e doutrinária, com embasamento em autores renomados. “Gosto de trazer temas atuais e propor conexões interdisciplinares, oferecendo novas formas de pensar”, explica.

Diante dos desafios, Elaine recorre à leitura aprofundada e ao diálogo com profissionais da área. Sua preparação para apresentações envolve a internalização dos conceitos ao longo da pesquisa, o que lhe permite apresentar com segurança e propriedade. Entre os congressos que participou, o VI Seminário de Pesquisa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP foi o mais marcante. “Foi onde obtive os melhores resultados, já mais acostumada com o ambiente da pesquisa científica.”

Elaine destaca que os congressos enriquecem sua formação, oferecendo aprendizados que vão além da sala de aula. Com forte habilidade em escrita e análise de textos acadêmicos, ela integra diferentes conteúdos com fluidez e clareza. Sob a orientação da docente Profa. Ma. Marina Calanca Servo, que foi essencial em sua jornada, Elaine agora se prepara para dois novos projetos de pesquisa, previstos para o segundo semestre, um deles com o também docente Prof. Me. Wilson Francisco Domingues.

“As histórias de Sofia e Elaine refletem a potência da pesquisa acadêmica dentro do curso de Direito da Unifev, mostrando como a Unifev tem fomentado a produção de conhecimento relevante, com impactos reais tanto no ambiente acadêmico quanto na sociedade”, finalizou o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.