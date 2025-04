Jorge Macaé brilha no 4º Pedal Solidário da APAE de Tanabi 

Atleta representou Votuporanga no evento realizado na manhã do último domingo (13), com percursos de 25 e 50 km.

O atleta votuporanguense Jorge Gomes da Silva, conhecido como Macaé, participou do 4º Pedal Solidário em prol da APAE de Tanabi/SP, realizado na manhã do último domingo (13.abr).

O evento que reuniu solidariedade e esporte ao ar livre teve início às 6h, com café da manhã e em seguida, às 8h, foram dadas as largadas para os percursos de 25 e 50 km.

Ao final, um almoço com churrasco, show ao vivo, sorteio de brindes e Espaço kids completaram o evento com realização do TanaBike e apoio da Prefeitura Municipal de Tanabi e Secretaria Municipal de Esportes.

Multifacetado no atletismo, Jorge Macaé, que conta com o apoio da Casa da Bike, já se prepara para os próximos desafios.