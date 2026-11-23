Decreto publicado pelo prefeito Jorge Augusto Seba (PSD) estabelece vencimentos a partir de março e mantém alternativa de pagamento em cota única para os contribuintes.

A Prefeitura de Votuporanga publicou o Decreto nº 20.693, que regulamenta os prazos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2027. Os contribuintes poderão quitar o tributo em cota única ou parcelá-lo em até dez vezes, conforme cronograma definido pela administração municipal.

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Jorge Augusto Seba (PSD), os vencimentos terão início em março de 2027 e seguirão datas específicas de acordo com o quadrante onde o imóvel está localizado. A medida segue as disposições da Lei Complementar nº 460, de 21 de setembro de 2021.

Os imóveis localizados no quadrante Sudeste (SE) terão vencimento da cota única e da primeira parcela em 12 de março. No quadrante Nordeste (NE), os pagamentos começam em 14 de março. Já os contribuintes dos quadrantes Noroeste (NO) e Sudoeste (SO) deverão efetuar os pagamentos a partir de 16 e 18 de março, respectivamente.

O decreto prevê parcelamento em até dez prestações mensais, com vencimentos entre março e dezembro de 2027. Para quem optar por um número menor de parcelas, os vencimentos ocorrerão nos mesmos dias definidos para cada quadrante, respeitando o calendário mensal estabelecido pela Prefeitura.

Outro ponto definido pela norma é que as parcelas serão iguais e sucessivas, com valor mínimo de R$ 30,00 cada.

A administração municipal destaca que a definição antecipada do calendário tem como objetivo facilitar o planejamento financeiro dos contribuintes e organizar o fluxo de arrecadação do município ao longo do exercício fiscal de 2027.