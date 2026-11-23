Clientes terão condições especiais para regularizar as faturas. Pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado em até 24 vezes no cartão de crédito.

A Neoenergia Elektro deu início a uma nova campanha de negociação para clientes com contas de energia em atraso. A iniciativa oferece 100% de desconto nos encargos para dívidas com mais de um ano, além de condições especiais para redução do valor principal, definidas individualmente de acordo com a situação de cada cliente.

A campanha contempla o período de fim de ano, quando parte das famílias conta com recursos adicionais, como o 13º salário. A proposta é facilitar a negociação de débitos antigos e permitir que os clientes iniciem o próximo ano com as contas de energia regularizadas.

Além dos descontos, a iniciativa oferece diferentes formas de pagamento. O cliente poderá quitar a dívida à vista ou optar pelo parcelamento. No cartão de crédito, a negociação poderá ser dividida em até 24 vezes.

As condições da campanha estarão disponíveis exclusivamente no Portal de Negociação da Neoenergia Elektro: https://neoelektro.negocieonline.com.br/

Como os descontos sobre o valor principal são definidos individualmente, o cliente deve acessar o ambiente digital para consultar a oferta disponível para sua dívida.