Moradores relatam ligações oferecendo PSA mediante pagamento em nome da campanha Novembro Azul.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga alerta a população sobre possíveis golpes envolvendo ligações telefônicas em nome da campanha Novembro Azul. Moradores relataram ter recebido contatos oferecendo a realização do exame PSA (Antígeno Prostático Específico), utilizado na avaliação da saúde da próstata, mediante pagamento de valores superiores a R$ 100.

Segundo os relatos, os responsáveis pelas ligações se apresentam como representantes vinculados à campanha Novembro Azul e oferecem o exame, solicitando pagamento para a realização do procedimento.

A Secretaria esclarece que os moradores devem desconfiar de ofertas dessa natureza e não efetuar pagamentos, nem fornecer dados pessoais ou bancários, sem antes confirmar a autenticidade do contato. A orientação é procurar diretamente a unidade de saúde de referência ou os canais oficiais da Secretaria da Saúde para verificar informações sobre exames, consultas e serviços disponibilizados pela rede municipal.

Diante dos relatos, a Secretaria reforça o alerta para que a população compartilhe a informação e ajude a evitar que outras pessoas sejam vítimas desse tipo de golpe.