Gutieri, Guilherme Silva e Gabriel Santos chegam para aumentar a competitividade da Pantera Alvinegra no Paulistão A2 de 2027.

O Clube Atlético Votuporanguense segue dando passos firmes na construção do elenco para a temporada de 2027. Depois da campanha histórica no Campeonato Paulista Série A2 deste ano, quando chegou às semifinais e ficou muito próximo do acesso à elite estadual, a diretoria alvinegra intensificou o planejamento e anunciou mais três importantes nomes para o grupo comandado pelo técnico Marcus Viola.

Entre os reforços, o destaque fica por conta do experiente zagueiro Gutieri Tomelin, de 35 anos. Com passagem por importantes clubes do futebol brasileiro e experiência internacional em diversos mercados do exterior, o defensor chega para ser uma das referências do sistema defensivo da Pantera Alvinegra.

Com 1,87 metro de altura, Gutieri construiu uma carreira marcada pela regularidade e pelo acúmulo de jogos em alto nível. Campeão Brasileiro da Série B pelo Joinville, o atleta também vestiu as camisas de equipes tradicionais como Figueirense e o próprio Joinville, além de atuar em países como Polônia, Croácia, Israel, Geórgia e Peru.

No futebol europeu, defendeu clubes como Jagiellonia Białystok, da Polônia, e NK Osijek, da Croácia. Nas temporadas de 2025 e 2026, voltou ao futebol brasileiro para defender o Joinville, onde disputou 52 partidas.

Outro nome confirmado para a temporada é o lateral-direito Guilherme Silva, de 23 anos. Jovem e com boa rodagem no futebol nacional, o atleta chega ao Votuporanguense após passagens pelo Ypiranga, onde disputou a elite do Campeonato Pernambucano, e pelo XV de Jaú, clube que representou durante a temporada de 2026.

Além das contratações, a torcida alvinegra recebeu uma notícia especial com o retorno de uma revelação formada no próprio clube. O volante e meia Gabriel Santos, de apenas 20 anos, está de volta à Arena Plínio Marin.

Gabriel ganhou destaque com a camisa do CAV durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 e, no ano seguinte, defendeu o América-MG no Campeonato Brasileiro Série B Sub-20. Agora, retorna ao clube que o revelou para integrar definitivamente o elenco profissional e buscar espaço entre os principais nomes da equipe.

A chegada dos três jogadores reforça o projeto de fortalecimento do Votuporanguense para a próxima temporada. Nos últimos dias, o clube também confirmou a permanência do técnico Marcus Viola e anunciou os goleiros Gabriel Félix e Pablo Caique, os zagueiros Amorim e Luiz Gustavo, o lateral-direito Danilo Guimarães, o lateral-esquerdo Reginaldo de Lima, os volantes Jonatas Paulista e Daniel Bonassa, o meia-atacante Luan Oliveira e os atacantes Fernandinho e Hugo Costa.

A apresentação oficial do elenco está marcada para o dia 27 de novembro, na Arena Plínio Marin. Na mesma data terá início a pré-temporada visando a disputa do Campeonato Paulista Série A2 de 2027.

Com uma mescla entre experiência, juventude e atletas identificados com a camisa alvinegra, o Votuporanguense inicia mais um ciclo cercado de expectativa. Depois de ficar a poucos passos do acesso em 2026, a missão agora é transformar o sonho em realidade e recolocar a Pantera Alvinegra entre os principais clubes do futebol paulista.