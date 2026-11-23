Inscrições prorrogadas vão até 4 de dezembro e seleção será por sorteio eletrônico, sem prova.

Quem busca qualificação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho tem uma importante chance em Votuporanga. O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga está com inscrições abertas para o curso Técnico em Mecânica, oferecendo 40 vagas para ingresso em 2027.

A formação é direcionada tanto para estudantes que ainda estão cursando o Ensino Médio em outras escolas e desejam realizar uma formação técnica de maneira concomitante, quanto para pessoas que já concluíram os estudos e pretendem ampliar a qualificação profissional para ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

Com duração de dois anos, o curso conta com aulas teóricas e práticas realizadas no período noturno, de segunda a sexta-feira, facilitando o acesso de estudantes e trabalhadores que precisam conciliar os estudos com outras atividades.

A área de Mecânica é uma das mais requisitadas pelo setor industrial e prepara profissionais para atuar em processos de fabricação, manutenção de equipamentos, projetos mecânicos e controle de produção, segmentos que seguem em expansão na região.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 4 de dezembro, por meio do processo seletivo disponível no portal do IFSP.

Para participar, o candidato deve informar o próprio CPF e possuir uma conta de e-mail ativa. A taxa de inscrição é de R$ 30, com possibilidade de pagamento via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário (GRU) até o dia 7 de dezembro.

O sorteio eletrônico que definirá os candidatos contemplados está previsto para acontecer no dia 15 de dezembro.

Atendimento aos candidatos

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a equipe do campus pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone e WhatsApp (17) 3426-6997.

Também há atendimento presencial na sala 7 do Bloco C do campus.

O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014, no bairro Pozzobon, na zona Norte da cidade.

A instituição reforça que o curso representa uma oportunidade de formação técnica de qualidade, alinhada às demandas da indústria e às necessidades do mercado regional, ampliando as possibilidades de empregabilidade e crescimento profissional dos alunos.