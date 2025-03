IPTU 2025: vencimentos iniciam nesta semana 

Segunda via e atualização de boletos estão disponíveis no aplicativo da Prefeitura.

A Prefeitura de Votuporanga informa que os primeiros vencimentos do IPTU 2025 ocorrerão nesta semana, mais especificamente nos dias 12, 14, 16 e 18 de março, de acordo com a localização do imóvel.

Para facilitar o pagamento, os contribuintes podem acessar o aplicativo Conecta Votuporanga, onde é possível atualizar o boleto e gerar um QR Code ou código de barras.

Com essa funcionalidade, o pagamento pode ser realizado de forma rápida e prática, diretamente pelo aplicativo do banco, sem a necessidade de sair de casa. O aplicativo está disponível para download em dispositivos Android e iOS pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download

Os serviços de atualização de boletos também podem ser acessados pelo site da Prefeitura, na seção dedicada ao IPTU 2025, ou diretamente pelo link https://web.votuporanga.sp.gov.br/app/pages/iptu