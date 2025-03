Homem morre em acidente entre dois carros na BR-153 em Onda Verde 

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (8). Pista precisou ser interditada e provocou lentidão no tráfego de veículos.

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Onda Verde/SP, na tarde do último sábado (8.mar).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente no quilômetro 41. O motorista de um dos carros morreu a caminho do hospital.

No total, havia cinco pessoas no outro automóvel. Quatro ocupantes foram socorridos, sendo dois deles encaminhados ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto, e outros dois levados para o pronto-socorro de Onda Verde/SP.

Devido ao acidente, a pista foi interditada e um grande congestionamento foi registrado nas imediações do local.

*Com informações do g1