Yuri Alberto sofre trauma no tornozelo e inicia tratamento no Corinthians 

Expectativa é que o atacante tenha condições de atuar na quarta-feira, pela Libertadores.

Autor de um dos gols do Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último domingo, na semifinal do Paulistão, o atacante Yuri Alberto sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, mas não teve lesão diagnosticada.

O jogador aplicou gelo no local das dores e, nesta segunda-feira, iniciou tratamento com fisioterapeutas.

A expectativa do Corinthians é que o centroavante tenha condições de ser titular na quarta-feira, em duelo contra o Barcelona-EQU, pela Conmebol Libertadores.

O trauma sofrido por Yuri Alberto aconteceu no segundo tempo do clássico, após carrinho lateral do zagueiro Zé Ivaldo. Por conta do lance, o jogador do Santos acabou expulso.

O camisa 9 do Corinthians chegou a seis gols na temporada e se isolou na artilharia da equipe.

Além de Yuri Alberto, o departamento médico alvinegro trata o meia Igor Coronado, que sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita há dez dias.

Diante do Barcelona-EQU, o Corinthians não poderá contar com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que não foi inscrito na fase preliminar da Libertadores.

*Com informações do ge