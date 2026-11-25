‘Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe’ estreia nesta quinta-feira (26) no Novo Cine Votuporanga; sessão azul será no domingo (29), às 16h50.

Leidiane Caroline

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Uma confusão na escola muda a vida de Billie Doe: a adolescente descobre poderes mágicos e vai parar em Hexe, um reino habitado por bruxas e outros seres encantados. Essa é a aventura de “Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe”, que estreia nesta quinta-feira, 26 de novembro, no Novo Cine Votuporanga.

Ao lado da mãe cautelosa, Alice, e de um gato mágico de três olhos, Billie precisa aprender a controlar seus poderes e desvendar mistérios da família. A animação acompanha a jornada da jovem por um mundo novo, onde aquilo que a torna diferente pode ajudá-la a proteger a comunidade mística.

A aventura aborda temas ligados ao amadurecimento e às relações familiares. A relação entre Billie e a mãe expõe como o medo e a superproteção podem limitar os filhos e perpetuar conflitos entre gerações. Ao descobrir seus poderes, a protagonista inicia uma jornada de autoaceitação e busca por pertencimento, enquanto aprende a agir com responsabilidade e a lidar com as consequências de suas escolhas. A trama trata ainda do preconceito contra as bruxas e dos motivos que levaram a família a esconder a magia.

Letícia Spiller estreia na dublagem de animação

Na versão brasileira, Carol Sodré dá voz a Billie e Carol Valença interpreta Alice. Letícia Spiller faz sua estreia na dublagem de animação como a Rainha Celeste, soberana das bruxas. Na versão original, os personagens têm as vozes de Hailee Steinfeld, Rashida Jones e Jodie Foster, respectivamente.

Dirigido por Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, com codireção de Josie Trinidad, o longa é o 65º filme de animação da Walt Disney Animation Studios.

Sessão Azul

No domingo, dia 29, haverá sessão azul às 16h50 no Novo Cine Votuporanga. A exibição é adaptada especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sensibilidades sensoriais. Nesse formato, as luzes ficam acesas, o som é reduzido e há mais liberdade para se movimentar dentro da sala durante o filme.

Ficha Técnica

Título original: Disney’s Hexed

Duração: 1h46min

Gênero: Animação, Aventura, Comédia, Família, Fantasia

Direção: Fawn Veerasunthorn, Jason Hand, Josie Trinidad

Roteiro: Jared Bush, Dana Ledoux Miller

Elenco de Voz (Original): Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster

Elenco de Voz (Dublagem Brasileira): Carol Sodré, Carol Valença, Letícia Spiller

Em cartaz no Novo Cine Votuporanga de 26 de novembro até 2 de dezembro com sessão às 16h50 e 19h.