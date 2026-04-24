Inteligência Artificial como aliada: Sebrae e Prefeitura promovem oficina gratuita sobre uso da IA nos negócios

Inscrições estão abertas para empreendedores interessados em aprender a utilizar IA como ferramenta de crescimento e inovação.

A transformação digital já é uma realidade e quem empreende precisa acompanhar esse movimento para se manter competitivo no mercado. Pensando nisso, empreendedores de Votuporanga e região terão a oportunidade de aprender, na prática, como utilizar a Inteligência Artificial (IA) a favor de seus negócios.

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Faça a Inteligência Artificial trabalhar para o seu negócio”, uma iniciativa promovida pelo Sebrae em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

A capacitação foi desenvolvida especialmente para quem deseja compreender como a IA pode ser aplicada de forma estratégica no cotidiano empresarial. Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos práticos sobre o uso de ferramentas inteligentes que auxiliam na criação de conteúdo, automação de processos, atendimento ao cliente e gestão empresarial.

Além disso, a oficina irá apresentar caminhos para aumentar a produtividade, otimizar o tempo e identificar tendências de mercado, contribuindo diretamente para a melhoria dos resultados e fortalecimento da presença digital das empresas.

A atividade será realizada no dia 29 de abril, das 18h30 às 22h30, na Sala Sebrae, localizada na Avenida Wilson de Souza Foz, nº 5.137.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5gwBtdYsvPiBEmMdlOXDnOqBUM0FWQVdQRFgxSFhIVEM5MzRXVlNROVQwRiQlQCN0PWcu&route=shorturl

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9460.