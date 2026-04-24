Saev Ambiental abre licitação para coleta de lixo por quase R$ 17 milhões 

Atualmente, o serviço é gerido pela Shalom Engenharia e Construções, de forma emergencial, ao custo mensal aproximado de R$ 766 mil.

Jorge Honorio

A Saev Ambiental abriu uma nova licitação para contratação de uma empresa responsável por gerir os serviços de coleta de lixo em Votuporanga/SP. O processo seria aberto em janeiro, mas houve a prorrogação para março até a abertura em abril.

A vencedora assumirá as funções atualmente conduzidas pela Shalom Engenharia e Construções Ltda, de serviços de limpeza urbana e rural e manejo de resíduos em Votuporanga, Simonsen e Vila Carvalho. Inclui coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais (zonas urbana e rural) até aterro licenciado, com o fornecimento e manutenção de contêineres, varrição manual de vias e logradouros públicos, equipes para serviços de limpeza urbana para pós-eventos e fornecimento, implantação, operação, manutenção e higienização de contêineres subterrâneos.

Na prática, o contrato com a Shalom segue vigente, de forma emergencial, até o dia 29 de maio.

Conforme noticiado pelo Diário, em novembro do ano passado, a Saev publicou no Diário Oficial do Município o extrato de contratação emergencial da empresa Shalom Engenharia e Construções, atual responsável pela coleta de lixo na cidade, para garantir a continuidade do serviço até maio de 2026. A medida foi adotada exatamente 15 dias após a paralisação e a ameaça de greve dos coletores de lixo, que, na ocasião, alegaram atrasos em pagamentos e condições precárias de trabalho.

O contrato anterior com a empresa Shalom, assinado em 2019, teria vigência encerrada no ano passado. Diante do cenário, foi realizada uma contratação emergencial, formalizada por dispensa de licitação, pelo período inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação por até um ano, com o objetivo de assegurar a manutenção dos serviços essenciais de limpeza urbana no município.

A Shalom Engenharia e Construções, com sede em Barretos/SP, é responsável não apenas pela coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, o chamado lixo comum, mas também pelos serviços de varrição de ruas e logradouros públicos.

Durante o período do contrato emergencial, a empresa receberá o montante total de R$ 4,6 milhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 766 mil por mês, conforme consta no extrato de contratação publicado pelo município.

Agora, o novo processo licitatório prevê a contratação de uma empresa para gerir os serviços e enfrentar uma demanda crescente e sensível que é a manutenção da limpeza pública votuporanguense ao custo de R$ 16.658.683,36 por ano.

O edital completo está disponível no site da Saev Ambiental e concorrentes encontram detalhes no portal BLL Compras. O fim do recebimento de propostas está marcado para às 8h do dia 11/05/2026.