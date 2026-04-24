CSU passa a contar com novas piscinas e amplia oferta de esporte na zona sul 

Complexo recebeu três piscinas, sendo duas cobertas, e conta com 400 vagas para aulas gratuitas de hidroginástica.

A tarde desta quarta-feira (22.abr) marcou a entrega oficial das novas piscinas do Centro Social Urbano (CSU) “Profª Antonia Bortolaia Brevigliéri”, ampliando a estrutura esportiva disponível à população da região sul de Votuporanga/SP.

O investimento total foi cerca de R$ 550 mil, com recursos próprios do município e apoio do governo federal, por intermédio do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL). O novo complexo conta com três piscinas aquecidas, sendo duas cobertas, além de melhorias no entorno, drenagem e acessibilidade. O espaço já está sendo utilizado para atividades gratuitas de hidroginástica.

Durante a inauguração, o prefeito Jorge Seba (PSD) destacou a importância da entrega para a comunidade: “Hoje é um dia simbólico para a região sul. Estamos devolvendo à população um espaço que faz parte da memória esportiva de Votuporanga, agora revitalizado e preparado para atender crianças, jovens, adultos e idosos. É investimento em qualidade de vida, saúde e convivência.”

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, ressaltou o impacto da nova estrutura na ampliação das atividades esportivas: “As novas piscinas representam mais oportunidades de prática esportiva gratuita e inclusão. Quero agradecer ao deputado Motta pela destinação dos recursos ao Esporte de Votuporanga, mais de R$ 2 milhões destinados para melhorias que estão sendo aplicadas em benefício direto à população”, destaca.

Motta parabenizou o prefeito e o secretário pela gestão que vem sendo desenvolvida em Votuporanga: “Tenho certeza que os recursos empregados em Votuporanga são bem aplicados e chegam até a população.”

A revitalização do CSU teve início com a reforma dos vestiários e implantação de dispositivos de acessibilidade, consolidando um conjunto de melhorias que reposiciona o espaço como referência para esporte e lazer na zona sul do município.

Além de Jorge Seba e Luiz Carlos Motta, participaram do ato inaugural a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), e os vereadores Emerson Pereira (PSD) e Sargento Marcos Moreno (PL).

Vagas abertas para aulas gratuitas de hidroginástica

Com a entrega das novas piscinas, a Secretaria de Esportes e Lazer já está com 400 vagas abertas para aulas gratuitas de hidroginástica no CSU. As atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite, com frequência de duas vezes por semana. Podem se inscrever pessoas acima de 18 anos, mediante apresentação de atestado de aptidão física.

Às segundas e quartas-feiras, os horários disponíveis são das 17h30 às 18h15 e das 18h30 às 19h15. Às terças e quintas-feiras, as turmas são das 8h às 8h45, das 9h às 9h45, das 13h30 às 14h15 e das 14h30 às 15h15. Já às quartas e sextas-feiras, as atividades são das 8h30 às 9h15, das 9h30 às 10h15, das 13h30 às 14h15 e das 14h30 às 15h15.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no Centro Social Urbano (CSU) “Profª Antônia Bortolaia Brevigliéri”, localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3556, na Vila Muniz. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3406-2321.