Árbitro relata ‘cusparadas’ da torcida do Juventus no CAV 

Segundo a súmula, o episódio ocorreu aos 81 minutos, logo após o gol da virada do Moleque Travesso, contudo não teria sido presenciado pela equipe de arbitragem.

A vitória de virada do Juventus sobre o Clube Atlético Votuporanguense por 2 a 1, na Rua Javari, na última terça-feira (21.abr), em jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2, foi marcado por um episódio lamentável fora das quatro linhas: parte da torcida mandante cuspiu em direção ao banco de reservas onde estava alocada a delegação do CAV.

O episódio foi incluído na súmula da partida assinada pelo árbitro Douglas Marques das Flores e chamou atenção durante a transmissão do duelo.

No referido momento, o capitão do Juventus, Fernando, tenta se desculpar e acalmar os ânimos se aproximando e se dirigindo ao técnico Marcus Viola, do CAV, e do árbitro da partida.

De acordo com Douglas Marques das Flores, a situação foi relatada pelo banco de reservas do Votuporanguense logo após o gol da virada do Juventus, aos 81 minutos.

Segundo a denúncia, torcedores da equipe mandante teriam cuspido em atletas e membros da comissão técnica visitante: “Informo que aos 81 minutos de jogo, após a marcação de um gol da equipe mandante, o banco da equipe visitante nos informou que torcedores da equipe mandante cuspiram nos atletas e membros da comissão técnica, gerando um conflito que foi resolvido rapidamente”, registrou o árbitro.

Apesar da gravidade da denúncia, Douglas Marques das Flores destacou que a equipe de arbitragem não presenciou o ocorrido: “Informo que tal fato não foi presenciado por nenhum membro da equipe de arbitragem”, completou na súmula.

Mesmo assim, o relato pode ser analisado pelas autoridades competentes e gerar desdobramentos disciplinares após a partida.

A confusão relatada aumentou a tensão em um confronto já equilibrado dentro de campo. Até o momento, não houve posicionamento oficial das equipes sobre o episódio registrado.

Casos envolvendo comportamento de torcedores costumam ser avaliados pelo Tribunal de Justiça Desportiva.

Jogo da volta

Com o resultado na Rua Javari, o Juventus jogará por um empate no jogo de volta para subir para a primeira divisão do Paulistão e voltar à elite após 18 anos. Já o Clube Atlético Votuporanguense conquistará o acesso inédito com qualquer vitória. Não há disputa de pênaltis nesta fase da Série A2 do Paulistão.

O duelo será na próxima terça-feira (28), às 20h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

O duelo terá transmissão pelo Youtube Metrópoles Esportes, YouTube Ulisses TV, Xsports e YouTube XSports.

Ingressos à venda

Os ingressos para CAV x Juventus custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda: