Motorista bêbado e com documento falso é preso na Rodovia Euclides da Cunha 

O flagrante da Polícia Rodoviária foi registrado na noite desta terça-feira (21) e apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária na noite desta terça-feira (21.abr) após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool e portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. A abordagem ocorreu por volta das 21h48, no quilômetro 494 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo à Cosmorama/SP. A ação fez parte da Operação Impacto/Tiradentes, que intensifica a fiscalização nas estradas durante o período de feriado.

De acordo com o apurado, a intervenção policial começou depois que a equipe recebeu denúncias sobre um veículo GM/Corsa que seguia pela pista oeste realizando manobras perigosas, trafegando em zigue-zague. Com base nessas informações, os policiais iniciaram um patrulhamento e conseguiram localizar e parar o automóvel. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, o motorista apresentou um índice de 0,98 miligramas de álcool por litro de ar, valor que configura crime de trânsito por superar amplamente o limite legal permitido.

Além da embriaguez, a fiscalização revelou irregularidades nos documentos apresentados. O condutor entregou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que levantou suspeitas de falsificação. Após uma consulta detalhada aos sistemas, os policiais confirmaram que o homem, na verdade, não possuía permissão para dirigir. Durante o registro da ocorrência, as autoridades também verificaram que o indivíduo já tinha antecedentes criminais relacionados a casos de violência doméstica.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. O veículo e o documento falsificado foram apreendidos.