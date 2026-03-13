Prefeitura inicia liberação da área para construção do Hospital Materno-Infantil 

O local é anexo à Santa Casa de Votuporanga, pela Rua Osvaldo Padovez. A unidade tem inauguração prevista para dezembro de 2027.

Jorge Honorio

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), assinou nesta quinta-feira (12.mar), a permissão de uso do imóvel de 781,80 metros quadrados pertencente ao município, localizado na Rua Osvaldo Padovez, anexo à Santa Casa, para construção do Hospital Materno-Infantil (HMI).

O decreto também autoriza à necessidade de demolições, retiradas e movimentação de terra, necessárias à sua adequação para início das obras de construção do Hospital Materno-Infantil.

“Considerando que o processo de desafetação da área pública para posterior doação à Instituição envolve diversos procedimentos administrativos e legais, incluindo etapas cartorárias, o que naturalmente demanda um prazo mais prolongado para sua conclusão, existe a possibilidade de que essa tramitação leve um tempo significativo até sua efetivação. Considerando a necessidade de agilidade, visando não ocasionar atraso no cronograma da obra, bem como possibilitar a liberação do respectivo alvará de construção até que todo o processo de desafetação e doação seja concluído”, diz trecho da publicação.

Anunciada em outubro de 2025, durante a visita do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a instalação de um Hospital Materno Infantil em Votuporanga, contará com investimento de R$ 35 milhões, e previsão de inauguração para dezembro de 2027.

Na oportunidade, durante abertura da Caravana 3D em São José do Rio Preto/SP, o anúncio foi feito na presença do prefeito Jorge Seba (PSD) e do Secretário da Saúde do Estado de SP, Eleuses Paiva. O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, também acompanhou o anúncio, já que a Santa Casa fará a gestão do HMI. A Unifev também é parceira deste investimento.

O Hospital Materno Infantil surpreende pela grandiosidade, tanto em estrutura física, como em capacidade de atendimento. Serão mais de 6,8 mil m² de construção distribuídos em quatro pavimentos, em uma área anexa à Santa Casa de Votuporanga. O Hospital terá 104 leitos, sendo 30 de UTI (Neo Natal, Pediátrica, UCINCo e UCINCa – Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal), três salas cirúrgicas e três PPPs (salas de Parto, Pré-Parto e Pós-Parto).

A unidade anunciada será referência materno infantil da rede Alyne para 53 municípios da região noroeste paulista. A Rede Alyne, uma atualização da antiga Rede Cegonha, é uma das cinco redes temáticas do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela está organizada em seis componentes fundamentais: pré-natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; sistema logístico; sistema de apoio e sistema de governança. Tem como objetivo principal reduzir a mortalidade materna, ampliar o acesso a serviços de saúde integrados e humanizados para gestantes e mães, promovendo maior equidade e justiça social.

A previsão total do investimento anunciado pelo Governador Tarcísio de Freitas conta com R$ 15 milhões de recursos do Governo do Estado de São Paulo e R$ 20 milhões divididos entre Prefeitura de Votuporanga, Unifev e Santa Casa.