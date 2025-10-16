INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba 

O Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) é uma ferramenta frequentemente utilizada pelo INSS para reduzir a fila de atendimentos. A medida estava em vigor desde 15 de abril de 2025. Problema pode atrasar novas concessões.

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Jr., determinou a suspensão temporária do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), iniciativa criada para reavaliar benefícios previdenciários e assistenciais e reduzir a fila de atendimentos do órgão.

A decisão, segundo Waller, foi motivada pela falta de recursos. Em ofício encaminhado ao Ministério da Previdência, o presidente do INSS solicitou uma suplementação orçamentária de R$ 89,1 milhões para garantir a continuidade do programa.

O Instituto determinou, por meio de ofício, que durante o período de suspensão do Programa de Gestão de Benefícios (PGB) não deverão ser concluídas novas tarefas por meio da chamada “análise extraordinária”.

O documento também orienta que todas as demandas pendentes ou em exigência sejam retiradas desse tipo de análise e retornem à fila comum de processamento de benefícios.

Fila do INSS chega a 2,6 milhões de pedidos

A decisão ocorre em meio ao aumento expressivo da fila de espera do INSS. Em dezembro do ano passado, o número de pessoas aguardando a concessão de benefícios ultrapassou 2 milhões.

Em março deste ano, o volume atingiu o pico de 2,7 milhões de segurados. O dado mais recente, de agosto, mostra que mais de 2,6 milhões de brasileiros ainda esperam pela aprovação de seus pedidos, segundo o Portal da Transparência.

No ofício enviado ao Ministério da Previdência, a presidência do INSS reconheceu a importância do PGB e o empenho dos servidores envolvidos, destacando que a iniciativa tem sido essencial para reduzir o tempo médio de análise dos benefícios.

A autarquia informou ainda que está atuando junto aos órgãos competentes para garantir a suplementação dos recursos necessários e retomar o programa o mais rapidamente possível.

A reportagem solicitou um posicionamento ao INSS e aguarda resposta.