Motorista fica ferida após capotamento na Rodovia Péricles Bellini 

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (15), nas proximidades da Mata dos Macacos.

Uma motorista ficou ferida após um capotamento na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Cardoso/SP, na manhã desta quarta-feira (15.out).

De acordo com o apurado, a condutora seguia pela via, quando nas proximidades da Mata dos Macacos, teria perdido o controle da direção do VW/Gol, resultando no capotamento.

A motorista, que estava sozinha no carro, foi socorrida consciente e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o pronto-socorro da Santa Casa de Cardoso, para avaliação médica. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Equipes da Polícia Rodoviária, Polícia Técnico-Científica e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionadas e estiveram no local para atuar na ocorrência.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

*Com informações do Rádio Povão