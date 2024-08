Inmet estende alerta vermelho e onda de calor vai durar mais 

Alerta vermelho teve início às 18h desta quarta-feira (21) e se estende até às 12h de sexta-feira (23).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor que deve durar até a próxima sexta-feira (23.ago) em nove estados brasileiros.

Alerta vermelho teve início às 18h desta quarta-feira (21) e se estende até às 12h de sexta-feira (23). O aviso é emitido quando a temperatura fica 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias. Nesta segunda-feira, o Inmet já havia publicado um alerta laranja — quando a temperatura permanece nestas condições de três a cinco dias.

Aviso de “grande perigo” atinge mais de 1.5 mil cidades. No Sudeste, o aviso inclui a região macro metropolitana de São Paulo, o interior, incluindo Votuporanga, e o litoral sul paulista, sul e sudeste de Minas Gerais e o centro, sul e nordeste do RJ.

Inmet destaca risco à saúde. Em casos de ondas de calor, o Ministério da saúde recomenda que a população evite exposição direta ao sol — especialmente das 10h às 16h —, utilize umidificadores ou toalhas molhadas para manter os ambientes úmidos e tome banho com água ligeiramente morna, evitando mudanças bruscas de temperatura. Outras recomendações podem ser encontradas no site do Ministério da Saúde.

