Votuporanga recebe Festival de Cinema Independente

Produções serão exibidas no Centro de Convenções no dia 25 de agosto, às 19h; entrada é gratuita.

A Cine Heaven e a Produtora Lemos promovem seu primeiro Festival de Cinema Independente, no próximo dia 25 de agosto, às 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, em Votuporanga/SP. Com apoio da Prefeitura de Votuporanga, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, o evento apresenta uma seleção de três curtas-metragens inéditos, explorando temas contemporâneos.

O festival contará com as obras “Amor ou dependência”, “E agora, sobrevivi?” e “Será que eu consigo?”. Cada produção oferece uma temática única, que convida o público a refletir sobre as complexidades das relações humanas, desafios e lutas pessoais que marcam a jornada de vida de seus personagens.

O evento contará ainda com bate-papo com atores, produtores e diretores, com objetivo de destacar o compromisso com a valorização da cultura e da arte cinematográfica no país.

A entrada para o evento é gratuita, proporcionando uma oportunidade acessível para o público de Votuporanga e região prestigiar o cinema independente nacional.

