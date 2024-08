Recuperado, Welligton Rocha está de volta ao CAV 

O zagueiro sofreu uma lesão no duelo entre Votuporanguense e Red Bull Bragantino II pelo Paulistão A3, no dia 24 de fevereiro, na Arena Plínio Marin. Defensor está reintegrado e pronto para reforçar a defesa alvinegra.

O zagueiro Welligton Rocha, afastado dos gramados desde uma lesão séria sofrida na noite de 24 de fevereiro, no duelo entre Clube Atlético Votuporanguense e Red Bull Bragantino II pelo Paulistão A3, está de volta, recuperado, reintegrado e apto a reforçar as bases do Pantera Alvinegro na sequência da Copa Paulista.

O atleta se aproximou da torcida durante o Campeonato Paulista, quando mesmo após ser liberado pelo CAV para se recuperar em casa, Rocha marcou presença nas arquibancadas e torceu pelos companheiros, enquanto empunhava suas muletas. A campanha do Pantera Alvinegra terminou com o acesso a A2 de 2025 e o título, celebrado pelo defensor ‘in loco’, uma vez que ele jamais deixou o grupo.

Nesta terça-feira (21.ago), nas redes sociais do clube, Welligton Rocha que, conforme adiantou o Diário, já estava finalizando a fase de transição e trabalhando com bola, aparece em treinamento com os companheiros.

“Graças a Deus o tratamento deu muito certo. Estou me sentindo muito feliz, graças a Deus, treinando sem dores. Muito feliz de estar voltando com o grupo, com o elenco. O grupo está muito bem, muito fechado, meus companheiros que jogam na minha posição estão muito bem também e estamos em uma parte muito importante do campeonato, nas oitavas de final. Então é foco total, concentração total e todo o apoio necessário para quem vai começar jogando”, afirmou Welligton Rocha.

O defensor se refere a partida de ida das oitavas de final da Copa Paulista contra a Francana, neste domingo (25), às 10h30, no Estádio José Lancha Filho, em Franca/SP.

