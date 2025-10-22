Alteração viária: Rua Argentina passa a ter sentido único a partir desta quarta-feira 

Mudança será a partir da Avenida 9 de Julho e seguirá até à Avenida Fortunato Targino Granja; objetivo é melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga informa que, a partir desta quarta-feira (22.out), a Rua Argentina passará a ter sentido único de direção, no trecho que vai da Avenida 9 de Julho até à Avenida Fortunato Targino Granja.

A mudança atende a pedidos de moradores da região e tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança viária.

A Rua Argentina faz paralelo com a Rua Uruguai, o que deve contribuir para a melhor organização do tráfego na respectiva área.

Equipes da Pasta Municipal já realizaram toda a sinalização de trânsito, incluindo pintura de solo e instalação de placas indicativas, para orientar, principalmente, motoristas e também pedestres garantindo assim uma adaptação segura à nova configuração.

O secretário de Trânsito, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou que as mudanças têm como objetivo garantir mais segurança e fluidez ao tráfego urbano: “Cada adequação viária é pensada com cuidado, ouvindo a comunidade e analisando o impacto no dia a dia dos motoristas e pedestres. Nosso objetivo é tornar Votuporanga uma cidade cada vez mais organizada, segura e acolhedora para todos que circulam por aqui”, afirmou.