CEM “Neyde Tonanni Marão” une comunidade escolar e famílias em Sarau Literário

Evento foi realizado nos períodos da manhã e tarde; todos os alunos participaram das atividades

O 3º Sarau Literário foi realizado pelo CEM “Neyde Tonanni Marão”, na manhã desta segunda-feira (30/9). Neste ano, o tema celebrou a chegada da primavera e reuniu pais, alunos e professores.

Durante a terceira edição do Sarau foram realizadas apresentações de poemas, músicas e danças. O evento contou com a apresentação dos alunos do Centro de Educação Municipal que participam do Projeto Guri, programa de educação musical gratuita ofertado no Município. O público presente também prestigiou o livro de autoria do aluno do 3º ano, Arthur Santos Ribeiro.

De acordo com a diretora do CEM, Katia Ribeiro Leite, o objetivo do Sarau é unir as famílias e incentivar a leitura para as crianças. “Esse Sarau é um projeto de tradição dos alunos dos 4º anos e tem a participação de todos os alunos, pais e professores”.

A professora idealizadora do evento, Sara Luciene da Silva Garcia, afirmou que “toda a escola participa do evento, e os alunos aprendem se divertindo”.

De acordo com a professora do 4º ano, Jussara Magalhães, o tema Primavera foi escolhido por ser um conteúdo trabalhado em sala de aula. “Colocamos diversas obras que remetem à estação do ano. Também demos ênfase ao conteúdo em libras para remeter ao Dia do Surdo. É uma forma de inclusão dos nossos alunos”.